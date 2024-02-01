الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محطة مياه الأميرية تجتاز المراجعات لتجديد اعتماد شهادة التنمية المستدامة

المهندس مصطفى الشيمى
المهندس مصطفى الشيمى

صرح المهندس مصطفى الشيمى - رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأن محطة مياه الأميرية اجتازت بنجاح  اليوم كافة المراجعات الفنية المؤهلة لتجديد شهادة اعتماد التنمية الفنية المستدامة TSM للمرة الثالثة على التوالي.

وأكد على أن الشركة لا تدخر اى جهد فى تزويد محطاتها بكافة عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان انتاج مياه شرب عالية الجودة تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة ، موضحًا أن الشركة لديها خطة طموحة لاعتماد كافة مواقعها والحصول على شهادات الجودة والاعتماد في كافة مجالات وقطاعات الشركة تحقيقًا لمعايير الجودة الشاملة.

جدير بالذكر ان محطة مياه الأميرية تعد أحد أكبر محطات انتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام  ١٩٦٢م وتبلغ مساحة منشات المحطة ٤٢فدان  ويبلغ متوسط طاقتها التصميمية ٤٤٠ ألف متر مكعب/ يوم، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من مليون ومائة الف نسمة بمناطق الزيتون- بعض مناطق بمصر الجديدة-الأميرية-الوايلى-حدائق القبة-غمرة-مدينة نصر-الزاوية الحمراء  -منطقة الشرابية-طريق النصر بالإضافة لخطوط المياه العكرة لري الحدائق العامة بالمناطق المخدومة.

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مصطفى الشيمى مياه الشرب بالقاهرة مياه الأميرية الصحة الشيمي

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