مسئولو الإسكان يتفقدون محطة تنقية مياه الشرب بالأميرية

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس أحمد ياسر، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، محطة تنقية مياه الشرب بمنطقة الأميرية، والتي تقوم بتشغيلها وصيانتها شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.وبحسب بيان للوزارة، أشاد نائب وزير الإسكان بمستوى أداء العاملين بالمحطة، والذى أدى بدوره لاستمرارية عملها بهذه الصورة الجيدة، رغم مرور ما يزيد على 60 عامًا على بدء تشغيلها، موجهًا باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر جائحة كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.كما حث العاملين باختلاف مسئولياتهم، على استمرار الجهود الحثيثة، من أجل استمرار المحطة فى أدائها المتميز للمحافظة على حصولها المستدام على شهادات جودة الأداء والسلامة والصحة المهنية.وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن المحطة تقع على مساحة نحو 42 فدانًا على ترعة الإسماعيلية، وهي مصدرها الأساسي للمياه، ويديرها حوالي 250 فردا من الكوادر الفنية والإدارية المختلفة، والمحطة مُصممة ومُنفذة بالنظام التشيكي وتم افتتاحها في 23 يوليو من عام 1962 بطاقة تصميمية 400 ألف م3/يوم، وقد شهدت المحطة على مر السنوات العديد من أعمال التجديد والإحلال المستمرة، ومنها أعمال التوسعات الأخيرة عام 2014 لتضيف حوالي 200 ألف م3/يوم لطاقة المحطة التصميمية لتصبح حوالي 650 ألف م3/يوم كطاقة إجمالية.وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أن محطة الأميرية تُعد من المحطات المهمة التي تخدم العديد من المناطق الحيوية بإقليم القاهرة الكبرى، ومنها مناطق مصر الجديدة، ومدينة نصر، والزيتون، وحدائق القبة، وبعض أجزاء من مناطق غمرة والزاوية الحمراء والشرابية.