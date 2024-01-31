الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير المالية: 667 مليون دولار تحويلات مبادرة سيارات المصريين بالخارج حتى الآن

خلال اجتماع اليوم
خلال اجتماع اليوم

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، خلال الفترة من ۳۰ أكتوبر ٢۰۲۳ وحتى ٢٩ يناير ٢٠٢٤.

وأشار الوزير، في مستهل عرضه، إلى أنه تم مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية تبدأ اعتبارا من ٢٩ يناير ٢٠٢٤، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التيسيرات التي تقدمها المبادرة، وفي ضوء ما تلاحظ من إقبال كبير من قبل المواطنين في الخارج على الاستفادة منها.

وأوضح أن إجمالي عدد المسجلين على المنصة الخاصة بالمبادرة بلغ 452283 حتى ٢٩ يناير ٢٠٢٤، لافتًا إلى صدور 173532 موافقة استيرادية، وجار فحص واستيفاء مستندات لنحو 34171 طلبًا، والإفراج الجمركي عن 20500 سيارة، كما أشار إلى أن إجمالي التحويلات من خلال المبادرة بلغ حوالي 667 مليون دولار.

اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي استعرض الدكتور محمد معيط موقف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

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