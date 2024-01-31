الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان" تجري القرعة العلنية لـ576 قطعة أرض بالعبور الجديدة

خلال إجراء القرعة
خلال إجراء القرعة

أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم أمس الثلاثاء، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بمساحات الأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم، والتي شملت 576 قطعة أرض لشرائح المساحات (209م2 –450م2 – 500م2)، بنطاق جمعية الأمل سابقًا بالمدينة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولي الجهات المختصة.


وأشار المهندس أحمد علي، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة والتي تشمل طرق "فرمة"، وخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن  وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العبور الجديدة، تهدف إلى تطوير المناطق المضافة للمدينة، وتحويلها إلى مناطق حضارية عصرية، تضم العمران المنظم، والطرق الممهدة، والمرافق والخدمات، بما يحقق جودة الحياة لسكانها.


وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم استقبال المواطنين بداية من العاشرة صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وتم غلق الأبواب في الثانية عشر ظهرًا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وتم السماح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

مسئولو " الإسكان " يتفقدون سير العمل بمشروعات الطرق والمرافق بمدينة سفنكس الجديدة

على صعيد أخر، زار المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، لتفقد مشروعات مدينة سفنكس الجديدة، يرافقه المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الإدارات المختصة بالجهاز، حيث تفقد سير العمل بمشروعات الطرق والمرافق والتي تشمل " توسعة محور سفنكس" والتغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس " مرحلة أولى"، وغيرهما.

وتابع المهندس أحمد عمران، أعمال توسعة مشروع محور سفنكس لحارتي الخدمة في كل اتجاه ليصبح بعرض 5 حارات مرورية لكل اتجاه.

كما اطَّلع مسئولو الإسكان على مسار الطريق المقرر البدء فى تنفيذه "محور زايد/سفنكس"، ويشمل أعمال تنفيذ الفرمة التمهيدية وخط مياه قطر ( ٤٠٠/500 مم ) بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الوزاري رقم  ٧٧ لسنة ٢٠١٧،  حتى محور سفنكس، حيث إن المحور يعتبر بمثابة شريان رئيسي مغذٍ للمدينة، فضلًا عن ربط الامتداد العمراني لمدينة سفنكس الجديدة بمدينة الشيخ زايد من خلال محور رئيسي يمر بمركز المدينة وخط مياه مغذٍ.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال، مطالبًا ببذل مزيدٍ من الجهد وزيادة أطقم العمل، لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات فى التوقيتات المحددة، مع الالتزام بالمعايير الفنية وجودة الأعمال.


كما توجه مسئولو الإسكان للمرور على بعض الأراضى المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نتيجة تقنين الأوضاع والمخطط لها العرض على الهيئة كفرص استثمارية بالمدينة، لإنشاء مشروعات تنموية بها.


ووجه المهندس أحمد عمران، بالحرص على إزالة التعديات، ومنع إقامة أية أعمال بالمخالفة للقانون.

الدكتور حسن الشوربجي مساعد نائب رئيس المجتمعات المجتمعات العمرانية العقارية والتجارية تنمية مدينة العبور الجديدة إجراء القرعة العلنية اليدوية

مواد متعلقة

المحافظات على خط التنمية.. «الدستور» ترصد مشروعات 2024 لتحسين الحياة فى الجمهورية الجديدة

الهجرة تستعرض جهودها في التواصل مع المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية

قطاع الآثار في 2023.. إنجازات متعددة في الاكتشافات والترميم والمتاحف

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة العمل خلال إسبوع.." انفوجراف"

رئيس الجهاز يتفقد مشروع محور سفنكس بعد ربطه بمحورى الضبعة والطريق الإقليمى

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة