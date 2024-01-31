الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإسكان" تُحذّر من إعلانات "مضللة" لبيع وحدات في العاصمة الإدارية

الدكتور وليد عباس
الدكتور وليد عباس المشرف على مكتب وزير الاسكان

حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تنشرها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن بيع وحدات إدارية وتجارية، في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستغل تلك الصفحات صور وفيديوهات أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بهدف خداع وتضليل المواطنين.

إعلانات وهمية

ودعا الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، المواطنين للحرص على استثماراتهم، والتحقق من صحة المعلومات قبل الإقدام على التعامل مع تلك الإعلانات الوهمية، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وتشمل الإعلانات التي تنشرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الصحف الرسمية، والبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الإسكان، ويتم نشرها على الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، أو من خلال مركز خدمة العملاء بجهاز المدينة.


وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حرص الهيئة على مصالح وأموال المواطنين، وعدم تعرضهم للنصب والتضليل من قبل الصفحات والإعلانات الوهمية التي تستغل اسم ومشروعات الوزارة والهيئة فى خداع المواطنين، مشددًا على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال تلك الصفحات والإعلانات الوهمية.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المواطنين الاعلانات المضللة تنشرها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وحدات إدارية وتجارية العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور وليد عباس

مواد متعلقة

ضبط الأسواق أهم ملفات اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية

"الإسكان" تجري القرعة العلنية لـ576 قطعة أرض بالعبور الجديدة

"معلومات الوزراء" يستعرض توصيات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الزراعة التكنولوجية

مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بمشروعات الطرق والمرافق في سفنكس الجديدة

رئيس الوزراء يلتقى وفد "يازاكى" اليابانية لمتابعة مشروع تصنيع ضفائر السيارات بالفيوم

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية والحدائق الأوليمبية بمدينة "هانغتشو" الصينية

اختتام فعاليات المؤتمر الدولى للتشغيل والصيانة فى دورته الحادية والعشرين

خلال استقباله سفيرة مملكة البحرين لدى مصر: مدبولى يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين قيادة وشعبى البلدين

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل|ارتدوا الجواكت.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة التقلبات الجوية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس