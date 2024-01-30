الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال استقباله سفيرة مملكة البحرين لدى مصر: مدبولي يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين قيادة وشعبي البلدين

رئيس الوزراء وسفيرة
رئيس الوزراء وسفيرة مملكة البحرين لدى مصر

 

خلال استقبال رئيس الوزراء سفيرة مملكة البحرين لدى مصر:

مدبولي يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين قيادة وشعبي البلدين وحرص الحكومة على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب

سفيرة البحرين تؤكد اعتزازها بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تطور ونماء على مختلف الأصعدة

 

 

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيدة/ فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، مع بدء مهام عملها بالقاهرة.

وفي مُستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالسفيرة الجديدة لمملكة البحرين الشقيقة، مُعربًا عن خالص تمنياته لها بالتوفيق في مهمتها ببلدها الثاني مصر، والتي تُمثل امتدادًا لعلاقات دبلوماسية تعود لأكثر من نصف قرن بين القاهرة والمنامة.

وأكد مدبولي على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، وحرص مصر على مواصلة تنمية مسارات التعاون بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي، وفتح آفاق أرحب من التعاون والشراكة بما يسهم في خلق المزيد من فرص الاستثمار الواعدة التي تعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية البناء على ما تحظى به هذه العلاقات من دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، من أجل تعزيز علاقات التعاون ودفعها نحو آفاق أرحب. كما طالب السفيرة بنقل تحياته إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء.

من جانبها أعربت السفيرة/ فوزية بنت عبد الله زينل، عن تقديرها لهذا اللقاء الذي يأتي في مستهل مهمتها بالقاهرة، كما نقلت إلى الدكتور مصطفى مدبولي، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت سفيرة البحرين اعتزازها بما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تطور ونماء على مختلف الأصعدة، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا بما يعكس العلاقات الوثيقة بين قيادتي البلدين، مشيدة بما وصلت إليه العلاقات البحرينية ـ المصرية من شراكة متطورة ومثمرة، ومؤكدة تطلعها لتنشيط أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.
 

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء اليوم فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية

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