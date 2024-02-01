الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بمدينة "شنغهاي" الصينية

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى ختام زيارته الحالية للصين، مشروع منطقة الأعمال المركزية بمدينة شنغهاي، يرافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن زيارته الحالية للصين، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أتاحت فرصة كبيرة للاطلاع على أحدث نظم إدارة وتشغيل وصيانة والتسويق لمشروعات مناطق الأعمال المركزية، مما يحقق الاستفادة من تلك الخبرات الكبيرة، والتجارب الناجحة، فى مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر.

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية والحدائق الأوليمبية بمدينة "هانغتشو" الصينية

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بشنغهاي، واطلع على نظم إدارة وتشغيل المشروعات، حيث أوضح مسئولو شركة "CSCEC" الصينية، أن إجمالى الاستثمارات بالمشروع تزيد على 4.2 مليار دولار، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية أكثر من مليون م2، ويحدد كل من المبنى الإداري الشاهق من الدرجة الأولى، ومراكز التسوق العصرية، والمسرح الكبير التابع لمركز الصين الدولي لما وراء البحار، والممرات الخضراء الحضرية، وغيرها من فئات الأعمال الرئيسية، بشكل مشترك مخطط هذه المدينة.

وأضاف مسئولو شركة "CSCEC" الصينية، أن مدينة يوني إيليت التابعة لمركز الصين الدولي لما وراء البحار، تقع في المنطقة الأساسية من مشروع منطقة الأعمال المركزية بشنغهاي، وهي أكبر مجمع تجاري وثقافي في طريق شنغهاي الدائري الأوسط، وتبلغ إجمالي مساحته حوالي 150 ألف م3، مع تخطيط من 5 طوابق فوق الأرض، وطابقين تحت الأرض، ويضم متاجر التجزئة الراقية، وملاهي الأطفال، والسينما الراقية، ومسرح العلوم الإنسانية، ومركز اللياقة البدنية.

وأشاروا إلى أنه تم افتتاح مدينة يوني إيليت رسميًا فى ديسمبر 2023، مما يمثل اكتمال أكبر مشروع تجديد حضري في المنطقة الحضرية المركزية في شنغهاي بعد 10 سنوات من البناء، وفي الوقت الحالي، استقر أكثر من 300 متجر، ويبلغ معدل الإيجار أكثر من 95 %، ولم تجتذب فقط المتاجر الرئيسية العصرية الراقية، مثل Sam's Club، وPrada Gym، ومتجر الصور MELAND CLUB، وBoyuehui، وما إلى ذلك، ولكنها نجحت أيضًا في تقديم سلسلة من منتجات المحتوى الثقافي، مثل المكتبات والبرامج الحوارية والمعارض، وهي ملتزمة بإنشاء ملكية فكرية.

وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه المبنى الإدارى بمنطقة الأعمال المركزية، وهو برج بارتفاع 230 م2 يه 52 دورا، وتم عرض تفاصيل المنطقة فى فيديو يوضح مراحل التنفيذ، حيث تضم المنطقة مبانى إدارية وتجارية وسكنية وفندقية، كما أشاروا خلال الشرح إلى وجود عدة حدائق تحيط بمشروع منطقة الأعمال المركزية بشنغهاى، تشبه النهر الأخضر، الذى يحيط بمنطقة الاعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، المركز التجارى الموجود بالمنطقة، والذى يعد أكبر مشروع تجارى للشركة فى شنغهاى، وتقوم الشركة بتشغيله أيضا، واستمع إلى شرح عن مكوناته بالتفصيل، ونظم إدارته وتشغيله، وكذا تسويقه، الذى حقق نجاحا كبيرا.

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شنغهاي وائل شعبان أمين غنيم

مواد متعلقة

رئيس الوزراء لمسئولى "مرسيدس بنز": فرص واعدة للاستثمار بصناعة السيارات الكهربائية

"مدبولى" يلتقى وزيرة التنمية القطرية لبحث سبل تعميق التعاون بين البلدين

21 قرارًا.. إلغاء إعفاء جهات الدولة من ضرائب ورسوم الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

وزير المالية: 667 مليون دولار تحويلات مبادرة سيارات المصريين بالخارج حتى الآن

وزير التعليم: "STEM" يحقق فلسفة تعليمية ترتكز على التكامل بين 4 مجالات

اجتماع الحكومة.. مدبولى يثمن تضحيات رجال الشرطة دفاعًا عن الوطن

"الإسكان" تُحذّر من إعلانات "مضللة" لبيع وحدات فى العاصمة الإدارية

ضبط الأسواق أهم ملفات اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية

الأكثر قراءة

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

توجيه عاجل من محافظ مطروح لمواجهة الطقس السيئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟