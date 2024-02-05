الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الوادي الجديد المشروعات الخدمية والتنموية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الإثنين، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن الملفات الخدمية والمشروعات التنموية.

وفي بداية الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مقر العاصمة الإدارية للمحافظة ( مجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري انشاؤه بمدينة الخارجة والذي سيضم كافة المقرات الفرعية المصالح والأجهزة الحكومية بما يساهم في التيسير والتسهيل علي المواطنين في الحصول على الخدمات). 

وأشار "الزملوط" إلى أنه يقوم بجولات أسبوعية لمتابعة الانتهاء من كافة الأعمال والتشطيبات النهائية وسرعة انهاء أعمال النظافة بمحيط المباني المختلفة، وإنارة الميادين الداخلية، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمباني المنتهية، وفحص أجهزة العرض والصوتيات بقاعة المؤتمرات، وإنهاء تجهيزات الصالة الرياضية بمبنى المديريات لتشغيلها.

استمرار المتابعة للانتهاء من كافة الأعمال وتسليم المقار للمديريات الخدمية

ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية استمرار المتابعة للانتهاء من كافة الأعمال وتسليم المقار للمديريات الخدمية وتجهيزها لكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات لمواطني محافظة الوادي الجديد وتقديمها بصورة أسرع وأفضل. 

كما تطرق اللقاء لجهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 15لـ 25 %. 

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة التوسع في إقامة المنافذ بالمدن والقرى؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مع أهمية ان تضم تلك المنافذ السلع الإستراتيجية الأساسية التي يحتاجها المواطنين وهي "المكرونة والزيت والسكر والأرز والعدس والخضروات والفاكهة". 

وأوضح "الزملوط" أنه يقوم بمتابعة توافر السلع الأساسية للمواطنين بصورة يومية من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية وطرح لحوم بلدية طازجة وخضروات وفاكهة بمنافذ ديوان عام المحافظة ومراكز الخارجة والداخلة وبلاط، وذلك في إطار جهود تخفيف العبء عن المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وحرص وزير التنمية المحلية علي متابعة جهود محافظ الوادي الجديد وكافة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الموقعة ال٢٢ لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية إزالة كافة التعديات والتصدي بكل حسم لأي مخالفات في المهد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها.

وشدد "الزملوط" على استمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما شهد اللقاء استعراض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادي الجديد آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة إحياء انتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة والشباب وتحسين دخل الأسر بالمحافظة. 

كما تابع اللواء هشام آمنة مع اللواء محمد الزملوط الموقف التنفيذي للمشروعات  المستهدفة في الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ والجدول الزمنية المحددة لذلك بما يسهم في تحسين الخدمات المحلية المقدمة لأبناء الوادي الجديد وخاصة في مجالات الكهرباء والإنارة والطرق والنظافة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز المزايا النسبية للمحافظة.

السلع الأساسية السكر الأرز قامة المنافذ السلع الاستراتيجية الوادي الجديد

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