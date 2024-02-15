الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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التنمية المحلية: رفع مياه الأمطار والتراكمات من الشوارع الرئيسية فى المحافظات

رفع مياه الأمطار
رفع مياه الأمطار

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن جهود الدولة في التعامل مع موجه الطقس السئ التي تمر بها البلاد.

وقال خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي، إن هناك إجراءات مكثفة اتخذتها المحافظات لمواجهة الأمطار، ولاسيما محافظات مثل البحيرة ومطروح والدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية والقاهرة والفيوم وسيناء وجنوب سيناء.

وأضاف أن الأمطار التي تشهدها محافظات البحيرة ومطروح والدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية والقاهرة والفيوم وسيناء من متوسطة إلى غزيرة وفي بعض الأماكن رعدية.

وأشار إلى أنه بناء على هذه الأمطار ترتب عليه تعليق الدراسة اليوم الخميس في أربع محافظات اسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح لإتاحة الشوارع لسيارات الصرف الصحي لرفع التراكمات.

ولفت خالد قاسم إلى أنه يتم رفع المياه من الشوارع الرئيسية في المحافظات وأيضا الشوارع الفرعية، وهناك حرص على إزالة التراكمات من الأماكن التي شهدت أمطارا غزيرة.

 وتابع: "هناك تأكيد من الوزير للمحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع شركات المياه والصرف والحماية المدنية".

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