الرئيس السيسى: أتطلع لتلبية دعوة أردوغان لزيارة تركيا أبريل المقبل

رحّب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العلاقات التاريخية مع أنقرة خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره أردوغان، تم التأكيد خلال المباحثات على الاهتمام بالتعاون المشترك في إفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار.

وتابع "أتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوغان لزيارة تركيا في أبريل المقبل، لمواصلة العمل علي ترفيع علاقات البلدين في شتي المجالات بما يتناسب مع تاريخهما وإرثهما الحضاري المشترك.