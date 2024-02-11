الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اقتصادى يعدد جهود الدولة فى تعزيز الحماية الاجتماعية فى هذا التوقيت (فيديو)

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

كشف الدكتور وليد جاب الله،  الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية في هذا التوقيت.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن جهود الدولة مستمرة في تعزيز دعم برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن حزمة الحماية الاجتماعية، التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل؛ تعد خطوة قوية واستجابة سريعة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأشار إلى أنها حزمة هى الأكبر، وتعود بالنفع على المواطنين وتعزز الأسواق والاقتصاد، مشيرًا أيضًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%؛ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا؛ يسهم فى مواجهة الزيادة ويرفع مستوى معيشة المواطن، مؤكدًا أن رفع المعاشات يعكس اهتمام الحكومة المصرية فى زيادة توفير حياه كريمة لأصحاب المعاشات.

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