السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف يتفاعل المجتمع الأمريكى مع زلات بايدن المتكررة؟.. عضو بالديمقراطى الأمريكى يجيب

بايدن
بايدن

علق مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والمحلل السياسي، على زلات الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلًا: "له فترة حكم تنتهي هذا العام، وهذه الزلات تؤثر في هيبة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من يعلم قدرة أمريكا يعلم أن الرئيس وحده لا يستطيع إدارة هذه الدولة التي هي عبارة عن 50 دولة داخل بعض".

مهدي عفيفي عن زلات بايدن: أمريكا يحكمها كونجرس لا يستطيع أي رئيس تخطيه

وأضاف "عفيفي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور": "الولايات المتحدة يحكمها كونجرس قوي جدًا لا يستطيع الرئيس تخطيه، وبالتالي، فإن هيبة الولايات المتحدة الامريكية وشكلها وهفوات بايدن لا تؤثر بشكل أساسي في اتخاذ القرارات، إلا إذا كانت هناك موافقة داخلية، سواء من الإدارة أو المؤسسات الحاكمة أو الكونجرس الأمريكي". 

وتابع عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: "هناك قوى خارجية مؤثرة في العالم غير أمريكا، ولا يوجد من يستطيع الآن أن يحل مكان أمريكا، ورأينا هذا في الحرب على أوكرانيا وما يحدث في إسرائيل، وكل ما سمعناه من روسيا والصين شجب وإنكار ولكن لم يستطع أحد التحرك بشكل حقيقي إلا الولايات المتحدة الأمريكية".

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