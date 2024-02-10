رمضان عبدالمعز يقدم دعاء للمشاهدين بمناسبة الأشهر المباركة

حرص الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على تقديم دعاء للمشاهدين بمناسبة الأشهر المباركة التي يمر بها العالم الاسلامي.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية"دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "اللهم يا من بيده مقاليد السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله افتح لنا فتحًا كريمًا يا حنان يا منان".

وأضاف: "اللهم إنا نسألك يا مولانا رضاك والجنة.. ونعوذ بك من سخَطِك والنار، الله لكل شىء وعلى كل شىء الواحد الأحد الفرد الصمد".

وتابع: "اللهم يا خالق كل شىء رازق كل شىء ليس كمثله شىء وهو السميع البصير، سبحانك يا مولانا ما أكرمك، ما أحلمك وبحالي ما أكرمك وعلى فرحي ما أقدرك".