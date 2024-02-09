"مسافة السكة".. القضية الفلسطينية أكبر هموم المصريين تتوارثها الأجيال (فيديو)

استعرض فيلم "مسافة السكة" من إنتاج وثائقيات قطاع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جهود الدولة المصرية في دعم أهالينا في قطاع غزة.

و"مسافة السكة" كلمات قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وخرجت من قلبه لتستقر في قلب كل من سمعها، وتدل الأيام والساعات على صدقها، فكيف لنا أن تغفل عيوننا وأشقاءنا في محنة.

وعرض الفيلم مشاهد للدمار الذي حل بقطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، كما عرض مشاهد للشهداء وحزن الأهالي عليهم.

لم تكن "مسافة السكة" تعبيرًا خاصًا بجيش بلادنا في إغاثة أشقائنا العرب وحسب، وإنما رسالة المصريين بكل أطيافهم وعلى مختلف انتماءاتهم.. فهم الدم الذي يجري في العروق، ألم تسمعوا عن جدعنة المصريين.

وتظل القضية الفلسطينية القضية الأكبر في حياة كل المصريين تتوارثها الأجيال أبًا عن جدٍ ويتعقبها جيل عن جيل.