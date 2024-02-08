الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الشيطان يعدكم الفقر".. خالد الجندى: تخزين السلع يخالف العقيدة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على قرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المٌذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إننا جميعًا لا بد أن نساعد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مهمته.

وأضاف: "عايزين نساعد بعضنا البعض وميكنش عندنا شهوة التخزين، اللي عند بعض الناس، وربنا يفرجها على الجميع احنا داخلين علي أيام مفترجة، وتخزين السلع يخالف مفهوم العقيدة".

وتابع: "من يخزن السلع خائف، خائف على الرزق والقوت والطعام، وإن بكرة ما يلقيش أكل، والشيطان يعدكم الفقر ويأمرك بالفحشاء والمفرض تتطمن وتقر عين وما تشيلش رزق بكرة".

خالد الجندي الرئيس السيسي دي ام سي لعلهم يفقهون عبدالفتاح السيسي

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