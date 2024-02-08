الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مصر تستطيع" يستعرض تجربة المصرى الذي فاز فى تحدى "فيزوف"

الإعلامي أحمد فايق
الإعلامي أحمد فايق «مصر تستطيع»

استضاف برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس، مصر حصد جائزة كبري لتحدي "فيزوف".

وقال أحمد فايق، إنه يوسف نادر باحث دكتوراه في جامعة برلين الحرة، والذي حصد الجائزة الكبرى لـ"تحدي فيزوف" وفاز بـ700 ألف دولار مناصفة مع أمريكي وسويسري بسبب "لفافة متفحمة".

وأضاف أن هذه الجيل كان به حمم بركانية تسبب في تفحم مخطوطات إغريقية قديمة، وكان من الصعب فك طلاسم هذه المخطوطات، مشيرًا إلى أن الحبر ذاب في قلب المخطوطات فلم يستطع أحد فك طلاسم بالذكاء الاصطناعي.

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