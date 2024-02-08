حسن مكاوى لـ"الشاهد": انتشار وسائل التواصل الاجتماعى أثر بالسلب فى التواصل الواقعى

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أثر بالسلب في التواصل الواقعي بين الأسر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز علي فضائية "إكسترا نيوز": "الأحياء الشعبية فيها أكبر قدر من الأصالة والالتزام بالقيم والعادات والتقاليد التي تصون تواصل المجتمع والحفاظ على استقراره وتقاليده المتوارثة، ورصدت ذلك من خلال النشأه والمعايشة في حي شعبي، وهناك اختلافات في منظومة القيم في الفترة الحالية لأن دائمًا منظومة القيم متأثرة بالأوضاع السياسية والاقتصادية، والاجتماعية التي يشهدها المجتمع بصفة عامة".

وتابع: "وفي السنوات الأخيرة ربما حدث نوع من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على سكان هذه الأحياء، وبالتالي الترابط الاجتماعي قل بدرجة كبيرة، وأيضا انتشار وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة جعلت التواصل فرديا أكثر منه جماعيا، والشاب والطفل يمسك الموبايل بساعات وينسي وقعه الاجتماعي بشكل كبير، وحدث نوع من التشرذم والتقلص في العلاقات الاجتماعية التي كانت تتسم بالقوة والإحساس بالغير بدرجة كبيرة وحدث قدر من التفتت لعوامل داخلية وخارجية وهذا موجود في العالم كله وليس في مصر فقط".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.