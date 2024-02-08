رائد زراعة الكبد فى مصر: سوء التغذية السبب الرئيسى فى مشكلات القولون

اعتبر الدكتور محمد عبد الوهاب، رائد زراعة الكبد في مصر، أننا جميعا كمصريين السبب في مشكلات القولون بسبب سوء التغذية، وقال إن النوم بعد الأكل مباشرة أمر غير صحي، فيما نصح بضرورة تناول الخضروات الطازجة لتحسين المناعة والمساعدة على الإخراج.

أضاف عبد الوهاب، في لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة dmc، أن الإسراف في الأكلات السريعة وتناول الأكلات غير الصحية قد تصيب الناس بأورام القولون، وتابع: "زراعة الأمعاء ليست صعبة ولكن عادة تتم من شخص ميت إلى شخص على قيد الحياة، وسوف تم عندما يطبق القانون الخاص بزراعة الأعضاء"

وتابع رائد زراعة الكبد في مصر أن ارتجاع المريء للطفل له علاج، وكل طبيب منصور بوصف العلاج المناسب للمريض، لأن ارتجاع المريء قد يكون ناتج عن سوء تغذية، لكن هناك ضرورة من التأكيد من عدم وجود ضيق في الإثنا عشر.