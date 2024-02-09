الاتحاد الأوروبى: التقارير عن هجوم عسكرى إسرائيلى على رفح جنوب قطاع غزة مقلقة

قال الاتحاد الأوروبي، إن التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة مقلقة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن مواصلة العدوان في رفح تشكل تهديدًا حقيقيًا ومقدمة خطيرة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن تداعيات مواصلة العدوان في رفح.