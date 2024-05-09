تغريم شاب 50 ألف جنيه لاتهامه بإزعاج عامل عبر فيسبوك

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وشريف عبدالحميد، وزياد ضياء وكيل النيابة وأمانة سر مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار، بتغريم شاب 50 ألف جنيه وتعويض 200 جنيه بتهمة إزعاج عامل بنشر صورة حكم قضائي سابق له وكتابة اسمه عليه في حالة عبر فيسبوك بمركز قفط، جنوبي قنا.

كانت بداية القضية في يوليو من عام 2023 عندما قام عامل يُدعى "ي" بتقديم شكوى بقسم تكنولوجيا المعلومات في مديرية أمن قنا لتضرره من شاب قام بنشر صورة لحكم قضائي سابق على المجني عليه وكتب عليه اسم الشهرة له في حالة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في مىكز قفط.

وبعد فحص الواقعة من قبل ضباط مباحث الانترنت والتأكد منها تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا والتي قضت بتغريم المتهم 50 ألف جنيه وتعويض ألفين جنيه للمجني عليه بتهمة إزعاجه ونشر صورة حكم قضائي سابق له عبر حالة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.