الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ قنا يتابع بدء استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

محافظ قنا
محافظ قنا

تابع اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده السكرتير العام، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد، بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنة  بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

ووجه محافظ قنا، خلال جولته على عدد من  المراكز التكنولوجية  بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه بضرورة  تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأضاف الداودي، أنه تم وضع لوحات إرشادية بالمراكز التكنولوجية في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين وتوفير شاشة عرض توضيحية للتيسير والتسهيل علي المواطنين تشرح المستندات المطلوبة للمواطن.

كان قد انطلقت اليوم محافظة قنا في استقبال طلبات المواطنين في جميع أنحاء مركز ومدن محافظة قنا في استقبال طلبات التصالح من المواطنين في مخالفات المبان المختلفة بأنحاء محافظة قنا المختلفة بقرار مجلس الوزراء بعد إصدار القانون رسميا 

قنا محافظ قنا التصالح أعضاء لجنة المصالحات العرفية اشرف الداودي

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