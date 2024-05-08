الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تأجيل محاكمة مرتكبى "مذبحة أبوحزام" فى نجع حمادى

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبدالشافي، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل 11 شخصًا والشروع في قتل آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا، بـ"مجزرة أبو حزام"، إلى أكتوبر المقبل، للاطلاع على التقرير.

هجوم مسلح

تعود أحداث الواقعة إلى 2 يونيو 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغًا بمقتل سامي عبد الشكور، ويوسف مسعود نور الدين، وهدى سعد الدين، وحنان حامد شاكر، ومحمد السيد محمد عابد، وإعدال حسين أحمد،  وسعدات عبدالواحد محمود، ونجمية إسماعيل أحمد، وفتحي عمر محمد حسين، ونور الدين عبد الشافي، وعلاء عبد الصبور فكري، 8 آخرين، في هجوم مسلح على سيارة بسبب خلافات عائلية بين عائلتين بقرية أبو حزام بنجع حمادي.

تحريات المباحث


وكشفت التحريات أن المتهمين في الواقعة "سيف.ا.ع"، موظف بإدارة تموين نجع حمادي، و"إسماعيل.إ.م.إ"،  و"محمود.س.ع.م"،  و"عاطف.ع.أ.م"، و"صلاح الدين.أ.م"، وتبين أن المتهم الأول قتل المجني عليه سامى عبد الشكور محمد عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن استدرجه لمسكنه بقصد شراء بندقية  آلية، والمتهمين من  الثاني حتى الخامس وآخر مجهول قتلوا المجني عليه يوسف مسعود نور الدين أخذًا بالثأر لمقتل المجني عليه الأول، كما أعدوا كمينًا لسيارة يستقلها أفراد من نفس العائلة وتسببوا في مقتل 9 أفراد وإصابة 8 آخرين.

تمت إحالة  القضية التي حملت رقم 20366 جنايات نجع حمادي والمقيدة برقم 3237 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بتأجيل الجلسة إلى أكتوبر المقبل للاطلاع.

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