الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قوافل التحالف الوطنى إلى غزة حولت شعار "مسافة السكة" لدستور عمل

غزة
غزة

استعرض فيلم "مسافة السكة" من إنتاج وثائقيات قطاع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جهود الدولة المصرية في دعم أهالينا في قطاع غزة.

وعرض الفيلم مشاهد للدمار الذي حل بقطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، كما عرض مشاهد للشهداء وحزن الأهالي عليهم.

وتضمن مشاهد لقوافل المساعدات الإنسانية الموجهة لهم، وأشار عدد من نشطاء التحالف إلى أنهم يقدمون جهدًا كبيرًا لإغاثة الأشقاء في غزة، وأنه وفقًا لتوجيهات الرئيس تم تنظيم القافلة الأولى من قوافل التحالف الموجهة إلى غزة اتساقًا مع دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح الأعضاء أن القضية الفلسطينية هي الشاغل الأهم للشعب المصري، وأن القوافل تتضمن العديد من المساعدات الغذائية والدوائية، وكل ما يمكن أن تحتاجه الأسر الفلسطينية دعمًا للأشقاء، وأن مصر جعلت من شعار "مسافة السكة دستور عمل".

مسافة السكة قطاع غزة

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