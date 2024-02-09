حسن مكاوى لـ"الشاهد": التوسع في إنشاء كليات الإعلام لم يراع احتياجات السوق

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن التوسع في إنشاء كليات الإعلام لم يراع احتياجات السوق.

وأكد الدكتور حسن مكاوي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هناك تغير في نوعية الطالب نتيجة التغير في نوعية التعليم قبل الجامعي، لأنه حدث به قدر من التراجع فكان من إفرازاته أن الطالب الذي يلتحق بكليات الإعلام ربما دخل الكليات بمجموع أو باعتبارات أخري بدون الرغبة، وإن كنت من الدفعات الأولي لكلية الإعلام منذ إنشائها والدفعات الأولى كانت تدخل المجموع يكون له اعتبار ولكن هناك اختبارات تحريرية قاسية جدًا".

وأضاف: "وبعدها من يجتاز هذه الاختبارات يخضع لاختبارات شفهية حتي يتم التعرف على شخصية الطالب هل مؤهل للعمل الإعلامي أم لا من ثقافة ورؤية وقراءة للأوضاع الاقليمية والمحلية والدولية عبر لجان كبيرة جدًا من الخبرات، وكان يتم اختيار أفضل المتقدمين للامتحانات والطالب كان لديه الاستعداد والقدرة، على أنه يعمل في مجال صعب ويحتاج لشخصيات بمواصفات معينة، وفي فترة أخرى تم إلغاء موضوع الاختبارات التحريرية والشفهية والمسألة اقتصرت علي المجموع العام فقط لا غير، وكان هناك كلية واحدة وهي إعلام القاهرة، وبعدها تم التوسع بشكل مبالغ فيه في إنشاء كليات وأقسام وأكاديميات في مجال الإعلام، وهذا التوسع لم يراع احتياجات السوق".

برنامج "الشاهد"، يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.