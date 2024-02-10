السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز: نحن فى الدنيا نُمتحَن.. فالدنيا دار عمل ولا حساب فيها

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

حرص الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على تقديم دعاء للمشاهدين بمناسبة الأشهر المباركة التي يمر بها العالم الاسلامي.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "نحن في الدنيا نُمتحَن.. فالدنيا دار عمل ولا حساب فيها والآخرة دار حساب ولا عمل فيها".

وأضاف: "لا بد في هذه الفترة الصعبة أن نأخذ بعين الإنصاف والعقل، ولا بد أن نسلم أنفسنا لله، والله يقول في القرآن الكريم لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن".

وتابع: "حاول تفكر بالعقل وتتريث بالإنصاف والعدل بدون أي مؤثرات خارجية بدون ما حد يأثر عليك ولا يقولك كلام يأثر فيك، لا فكر بهدوء شديد جدًا، نحن في الدنيا نُمتحن".

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