رمضان عبد المعز: أجمل النعم إيمانك بربنا.. وثاني نعمة أنك تسأل الله العافية

حرص الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، على تقديم دعاء للمشاهدين بمناسبة الأشهر المباركة التي يمر بها العالم الاسلامي.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية"دي إم سي"، مساء اليوم السبت: "أجمل نعمة إيمانك بربنا وتاني نعمة إنك تسأل الله العافية".

وأضاف: "عارف حضرتك ربنا اسألوا الله العافية أوعى تطلب بلوى، قول يارب امتحني في المال أو الثمرات، لا اطلب العافية، اجعلنا يارب عباد إحسان لا عباد امتحان، أنا مسكين أنا ضعيف".

وتابع: "الوسطاء يمتنعون مفيش وسطة بين العبد وخالقه، وربنا قال تاني اسألوا الله العافية فما أعطى أحد من اليقين خير من العافية".