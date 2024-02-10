مهدى عفيفى: الحزب الديمقراطى يرى ضرورة أن يكون هناك مَن يخلف بايدن

قال مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والمحلل السياسي، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن يحكم دولة تحكمها مؤسسات، موضحًا: "في الحزب لدينا تساؤلات بخصوص استمرار بايدن حتى في خوض الانتخابات القادمة".

وأضاف "عفيفي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور": "في عهد بايدن وترامب، لولا وجود المؤسسات لحدثت كوارث، ولا بد أن نعلم أن هذه الزلات والهفوات لا تتبعها تحركات، فهذه الهفوات بدأت منذ فترة طويلة، ونحن في الحزب الديمقراطي نرى أنه لا بد أن يكون هناك مَن يخلف الرئيس بايدن".

وتابع عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: "البيت الأبيض لا يحكمه الرئيس، لأن أمريكا دولة مؤسسات، وأيًا كان الرئيس الأمريكي، فإنه لا يحكم أمريكا بمفرده، وهناك تأثير من البيت الأبيض له محدودية في العلاقات الخارجية، ولكن الموافقات الأساسية تأتي من الكونجرس والقرارات الأساسية تأتي من المؤسسات الأمريكية الحاكمة، وهناك وزارة الدفاع الأمريكية، وبالتالي، فإن اتخاذ القرار في أمريكا له تسلسل لا يستطيع معه الرئيس الأمريكي اتخاذ قرار يغير به العالم".