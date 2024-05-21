الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على قاتل زوجته في القليوبية

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

تعدى عامل على زوجته بالضرب المبرح بمنطقة أبوزعبل التابعة لمركز شرطة الخانكة بالقليوبية ثم ضربها بأنبوبة بوتاجاز، ما أدى إلى إصابتها وتهشم رأسها من الخلف فلقيت مصرعها في الحال.

تعدى عامل على زوجته بالضرب المبرح

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز الخانكة يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بوفاة سيدة وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لسيدة تدعى «إسراء.ل. س» 27 عامًا وتعمل كوافيرة.

وبسؤال والدة المجنى عليها أفادت بأن نجلتها متزوجة منذ 9 سنوات، ولديها طفلان «ساندى وعدى» واتهمت زوجها المدعو «ع.ع.ع» عامل بالتسبب في وفاة نجلتها حيث إنه دائم التعدى عليها وتعذيبها.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حيث قام بالتعدى عليها بالضرب أسفر عن إصابتها في أنحاء جسدها وضربها بأنبوبة بوتاجاز من الخلف تسبب في كسر الجمجمة ووفاتها في الحال، وعلل ذلك لوجود خلافات زوجية بينهما منذ فترة.

وأكد في اعترافاته أنه لا يتعاطى أي مواد مخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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