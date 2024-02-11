الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: إسرائيل لم تحقق مرادها رغم الكوارث الواقعة على فلسطين

قطاع غزة
قطاع غزة

علق الدكتور محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه رغم الكوارث الواقعة على فلسطين إلا أن إسرائيل لم تحقق مرادها.

وأضاف أن هناك آلاف الشهداء بجانب عشرات الآلاف من المصابين والجرحى فضلًا عن 80% من قطاع غزة ناحية مناطق الجنوب.

وأشار إلى أن تداعيات العدوان شملت كافة أرجاء المنطقة من سوريا والعراق والجبهتين الأهم وهما الجبهة اللبنانية والبحر الأحمر مع الحوثيين، موضحًا أن العملية العسكرية على قطاع غزة تجاوزت حدود رد الفعل ولم تجلب سوى الدمار حسب تصريح بايدن.

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