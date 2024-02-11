استغرق 45 دقيقة.. القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الاتصال بين بايدن ونتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصل على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث استغرقت المكالمة أكثر من 45 دقيقة.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن المكالمة تناولت كيفية إعادة المحتجزين، ودارت حول العملية العسكرية برفح، والتي دعا إليها نتنياهو.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، نقلًا عن مصادر أمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكبار مساعديه يقتربون من القطيعة مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أكثر من أي وقت مضى، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.