باحث بالشأن الإسرائيلى: نتنياهو قد يتراجع عن العملية العسكرية برفح فى هذه الحالة

قال أمير مخول، الباحث في الشئون الإسرائيلية، إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن القضاء على حماس سيتطلب تنفيذ عملية عسكرية موسعة في رفح، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ترحب بما يفعله نتنياهو.

وأضاف "مخول"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن بنيامين نتنياهو يضع الكرة في ملعب بايدن، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تسعى لتهدئة الأوضاع في غزة، بسبب اقتراب الانتخابات الرئاسية.

ونوه الباحث في الشأن الإسرائيلي، أن نتنياهو يسعى لتأليب الشارع الإسرائيلي، على عدد من القادة المحسوبين على الحزب اليساري، والذي يعتبر أحد أهداف نتنياهو من أجل التمسك بالسلطة.

وأشار إلى الحكومة الإسرائيلية قد تتراجع عن تنفيذ عمليات عسكرية برفح، إذا أرادت الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الضغط المصري بسبب اتفاقية "كامب ديفيد"، والتي قد تكون ورقة ضغط في الفترة المقبلة.