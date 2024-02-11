الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ قانون: الشعب الإسرائيلي يعتقد أن إنشاء دولة يهودية لن يتحقق سوى بالتهجير

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور منير نسيبه، أستاذ القانون الدولي، إن المجتمع اليهودي لديه صراع نوعا ما حول الهوية، خصوصًا من النواحي السياسية، فالكثير منهم يعتقدون أن سياسيتهم الصهيونية هي الصحيحة على كوكب الأرض.

 

وأشار "نسيبه"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش" المُذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، إلى أن الشعب الإسرائيلي يعتقد بأن الحلم في إنشاء دولة يهودية، لن يتحقق سوى بالتهجير القسري للفلسطينيين.

 

ونوه أستاذ القانون الدولي، أن خلافات المجتمع اليهودي لا تتمحور في الحريات، مؤكدًا أن الصهيوني المتطرف يمينًا يختلف بعض الشيء عن اليمين اليساري، ولكن اختلافات بسيطة للغاية.

 

وأضاف أن هناك مظاهرات للشعب الإسرائيلي بمعبر كرم أبو سالم، من أجل منع دخول المساعدات الإنسانية، وهذا يدل على تفكيرهم في إبادة الشعب الفلسطيني.

الشعب الإسرائيلي مطروح للنقاش دولة يهودية خلافات المجتمع اليهودي القاهرة الإخبارية

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