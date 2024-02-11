الفرنسيون يخرجون في تظاهرة كبيرة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مدينة مارسيليا الفرنسية، تنظم حاليًا تظاهرة بالأعلام الفلسطينية؛ تنديدًا بالانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار "شقير"، إلى أن التظاهرة دعا إليها عدد من العمال والجمعيات الفرنسية، حيث طالبوا الرئيس ماكرون، بضرورة التدخل من أجل إنقاذ الأبرياء والأطفال في فلسطين.

ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، صورًا مباشرة للتظاهرة الفرنسية، التي حملت الكثير من الشعارات المنددة بالعدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى صور لبايدن ونتنياهو وأيديهما ملطخة بدماء الفلسطينيين.