الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لأول مرة.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدخل مدينة رفح الفلسطينية

رفح
رفح

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل إلى مدينة رفح الفلسطينية لأول مرة ووقع تبادل لإطلاق النار وسط المدينة؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال أحمد أبوزيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إنه منذ ساعات ضحى اليوم، والاشتباكات تبدو عنيفة للغاية، لكنها تأتي من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية التي يبدو أنها نصبت أكمنة عدة لمحاور التقدم والتوغل الإسرائيلي ضمن نطاق المنطقة الشرقية من رفح الفلسطينية في أقصى جنوبي القطاع.

هذه الأكمنة التي جرى فيها تفخيخ بعض النقاط المرتبطة بمحاور التقدم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي السلام في الجانب الشرقي من مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة مع الاستهداف الذي تم من خلاله استهداف دبابة ميركافا وبعض الآليات العسكرية الإسرائيلية التي كانت متمركزة في محاور التقدم المشار إليها في الجانب الشرقي من مدينة رفح الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية مدينة رفح الاحتلال رفح الفلسطينية الفصائل الفلسطينية

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