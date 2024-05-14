الثلاثاء 14 مايو 2024
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أحمد الطاهرى: نواجه أزمة سياسية واستراتيجية.. والأمن العربى والإقليمى على المحك

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن التنسيق العربي قائم في مسارات متعددة، فمسار المفاوضات شهد تنسيقا مصريا قطريا بشكل مباشر.

وأضاف، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه أمل الحناوي، أنه فيما يخص المساعدات الإنسانية تم التنسيق مع عواصم عربية أخرى، والتنسيق في المجال السياسي والأمني شهد تنسيقًا مع عواصم أخرى، مشيرًا إلى أن الكيانات العربية الرئيسية والوحدات الرئيسية في العالم العربي لديها قدر من الإجماع في بعض الأمور التي تخص هذه الأزمة تحديدا.

لا مكان الآن لأي حديث عن وكلاء إيران في المنطقة

وأوضح، أنه لا مكان الآن لأي حديث عن وكلاء إيران في المنطقة، ولا نريد أن نستمع إلى هذه الأصوات؛ والأمن العربي والإقليمي على المحك، والقضية الفلسطينية لم تعد تطهيرا عرقيا فقط، ولكن نحن أمام أزمة سياسية واستراتيجية تواجه منظومة الأمن العربي وتداعياتها تحدث في المشرق العربي والعراق وسوريا ولبنان وتحدث صداها في البحر الأحمر وتنعكس على أمن دول الخليج، وتداعياتها تصب في المنظومة الأمنية العربية ككل.

وتابع: "هذه القمة قمة عربية اعتيادية ولكن الظرف الزمني والتاريخي، يجعلها قمة عربية تستحق اهتمام الشارع العربي".

القاهرة الإخبارية أحمد الطاهري القنوات الإخبارية الشركة المتحدة التنسيق العربي تنسيق مصري قطري

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