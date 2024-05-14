الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الطاهرى: كل القضايا المطروحة على القمة العربية تشكل ملفات أمن قومى مصرى

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن هناك قضايا فرضت نفسها على الاجتماع التجهيزي  للقمة العربية التي تعقد في المنامة منها الوضع في السودان وليبيا واليمن.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه أمل الحناوي، أن كل القضايا المطروحة بقوة على القمة العربية تشكل بالأساس ملفات أمن قومي مصري، لأنها دول جوار مباشر لمصر.

بعض الأطروحات يشكل أولوية خاصة للغاية بالنسبة لمصر

وتابع أن في هذه القمة هناك عدة أطروحات جديرة بالنقاش، وتفرض نفسها وتشكل أولوية خاصة للغاية بالنسبة لمصر وينعكس بقوة على المشاركة المصرية في القمة العربية، وستكون مصر حريصة على تضمين بعض الأمور في البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة وكذلك في كلمة مصر أمام القمة.

 

القاهرة الإخبارية أحمد الطاهري القنوات الإخبارية الشركة المتحدة القمة العربية مصر

مواد متعلقة

الخميس.. "العدل الدولية" تعقد جلسات استماع بشأن تدابير طوارئ إضافية ضد إسرائيل

القاهرة الإخبارية: كتائب القسام تستهدف قوات إسرائيلية فى الجانب الفلسطينى من معبر رفح

الفصائل الفلسطينية تستهدف مدينة عسقلان برشقة صاروخية

النرويج تحذر إسرائيل من المضى قدمًا فى عملية عسكرية برفح الفلسطينية

متحدثة أممية: 450 ألف فلسطينى دون مأوى بسبب عمليات النزوح القسرى

الرئاسة الفلسطينية: لولا دعم أمريكا للاحتلال لما تجرأ على الإبادة الجماعية

حركة غير عادية على محور فيلادلفيا.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف التفاصيل

رئيس الوزراء العراقي: استهداف مقار أونروا في غزة جزء من حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل

الأكثر قراءة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

الرئيس الأمريكى فى ورطة

بعد فشل محاولات لقجع.. تطورات أزمة الشيبى وحسين الشحات

ماذا يحدث فى سوق الدولار؟.. خبراء مصرفيون يكشفون توقعاتهم للفترة المقبلة

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

البقيع الأصغر.. مشاريع تطوير شاملة تضفي رونقًا جديدًا على أضرحة آل البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟