الطاهرى: كل القضايا المطروحة على القمة العربية تشكل ملفات أمن قومى مصرى

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن هناك قضايا فرضت نفسها على الاجتماع التجهيزي للقمة العربية التي تعقد في المنامة منها الوضع في السودان وليبيا واليمن.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه أمل الحناوي، أن كل القضايا المطروحة بقوة على القمة العربية تشكل بالأساس ملفات أمن قومي مصري، لأنها دول جوار مباشر لمصر.

بعض الأطروحات يشكل أولوية خاصة للغاية بالنسبة لمصر

وتابع أن في هذه القمة هناك عدة أطروحات جديرة بالنقاش، وتفرض نفسها وتشكل أولوية خاصة للغاية بالنسبة لمصر وينعكس بقوة على المشاركة المصرية في القمة العربية، وستكون مصر حريصة على تضمين بعض الأمور في البيان الختامي الذي سيصدر عن القمة وكذلك في كلمة مصر أمام القمة.