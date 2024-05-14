الثلاثاء 14 مايو 2024
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الطاهرى: مصر نجحت فى تغيير الكثير فى البوصلة الأمريكية.. وتحملت العبء الأكبر

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن مصر نجحت في تغيير الكثير في البوصلة بالنسبة للموقف الأمريكي وجذبته إلى كثير من الاتزان بعد دعم أمريكي مطلق إلى إسرائيل، مؤكدًا أن مصر عارضت بقوة عملية إسرائيل في رفح وكانت تقول بجهد مضن في التفاوض.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقدمه أمل الحناوي، أن آخر جولة تفاوض استضافتها القاهرة ظلت المباحثات نحو 48 ساعة، ولكن يبدو أن القاهرة تريد فرض واقع لا تريده أطراف هذا الصراع، سواء إسرائيل أو حماس أن ينتهي هذا الصراع بشكل أو بآخر.

وتابع أن الخطورة تأتي من أن استمرار هذا الصراع يرجح إلى اتساع رقعته، و"شاهدنا في الفترة الماضية حالة السجال الإسرائيلي الإيراني وما تعرض له الأمن الإقليمي العربي باستباحة الأمن العربي في 4 دول عربية، وكانت السماء العربية مستباحة في هذا السجال الذي جرى في أبريل، مؤكدًا أن مصر تحملت العبء الأكبر، وهذا هو قدرها ودورها وحق الأشقاء على مصر وقادرة على إعادة صياغة موقف عربي يناسب هذه اللحظة المصيرية".

أحمد الطاهري مصر دعم أمريكي إسرائيل رفح القاهرة الشركة المتحدة

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