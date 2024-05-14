الثلاثاء 14 مايو 2024
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متحدثة أممية: 450 ألف فلسطينى دون مأوى بسبب عمليات النزوح القسرى

أولجا شيريفكو
أولجا شيريفكو

قالت أولجا شيريفكو، المتحدثة الأممية للشأن الإنساني بفلسطين، إن هناك نحو 450 ألف فلسطيني دون مأوى بسبب عمليات النزوح القسري في رفح الفلسطينية، مؤكدةً أن الأولوية القصوى هي حماية المدنيين في غزة وتأمين مهام العاملين بمجال الإغاثة الإنسانية، بجانب حماية المدنيين من أي قصف إسرائيلي.

وأضافت المتحدثة الأممية للشأن الإنساني بفلسطين، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نرفض عمليات النزوح المستمرة في رفح الفلسطينية، وندعو إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة"، مشيرةً إلى استمرار سوء الأحوال الإنسانية في غزة على مدار 7 أشهر من الحرب.

وأكدت متحدثة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بفلسطين أنهم يواجهون عراقيل كثيرة أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى عدد كبير من المناطق بقطاع غزة. 

وأوضحت أن الإمدادات التي تدخل قطاع غزة غير كافية، والممرات الإنسانية غير آمنة، ويجب ضمان توزيع عادل للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

 

القاهرة الإخبارية فلسطين النزوح رفح العدوان المساعدات

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