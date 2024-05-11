المستشار الألمانى: شن إسرائيل هجومًا بريًا على مدينة رفح سيكون عملًا غير مسئول

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن شن إسرائيل هجومًا بريًا على مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة سيكون عملًا غير مسئول وسيؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، حثّ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إسرائيل على عدم القيام بعملية برية في رفح الفلسطينية.

وأوضح رئيس المجلس الأوروبي، أن أوامر إجلاء المدنيين المحاصرين في رفح الفلسطينية إلى مناطق غير آمنة أمر غير مقبول.