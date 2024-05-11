الاحتلال يعلن مقتل جندي إضافي في معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل جندي إضافي في صفوفه في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية "

صواريخ المقاومة تنهال على جنود الاحتلال

في سياق متصل، قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح البري، إن المشهد يتصاعد ساعة بعد الأخرى منذ ليلة أمس وحتى الآن، حيث كانت آخر الاستهدافات التي قامت بها فصائل المقاومة الفلسطينية هي إطلاق 4 صواريخ من رفح الفلسطينية على المنطقة المحيطة بمعبر كرم أبوسالم، التي تتمركز فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف المطعني، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال أصدر بيانًا قال فيه إنه تم إطلاق 4 صواريخ على محيط منطقة كرم أبوسالم، وتم اعتراض أحدها، ولم يصدر بيان لفصائل المقاومة بتفاصيل هذه العملية وما هي الأهداف والإصابات التي نالت منها هذه العملية.