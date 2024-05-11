السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

استجابة لطلب جنوب أفريقيا

إعلام عبرى: إسرائيل تعتقد أن العدل الدولية ستصدر هذه المرة أمرًا بوقف الحرب

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب تعتقد أن محكمة العدل الدولية ستصدر هذه المرة أمرا بوقف الحرب استجابة لطلب جنوب إفريقيا؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن جنوب إفريقيا أكدت طلبها من محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين بعد هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية.

وطالبت جنوب إفريقيا المجتمع الدولي بعدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

 

القاهرة الإخبارية وقف الحرب جنوب أفريقيا تل أبيب محكمة العدل العدل الدولية

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