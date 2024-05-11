إعلام عبرى: إسرائيل تعتقد أن العدل الدولية ستصدر هذه المرة أمرًا بوقف الحرب

استجابة لطلب جنوب أفريقيا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب تعتقد أن محكمة العدل الدولية ستصدر هذه المرة أمرا بوقف الحرب استجابة لطلب جنوب إفريقيا؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن جنوب إفريقيا أكدت طلبها من محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين بعد هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية.

وطالبت جنوب إفريقيا المجتمع الدولي بعدم غض الطرف عن الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.