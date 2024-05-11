السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" ترصد حركة نزوح جديدة للفلسطينيين داخل قطاع غزة

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الحركة الحالية للنزوح هي من المواطنين في مدينة رفح الفلسطينية إلى المناطق الغربية ومدينة خان يونس والمواصي. 

وأضاف جبر، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد النازحين حوالي 300 ألف مواطن الذين يعيشون في المنطقة الشرقية والوسطى لمدينة خان يونس باتجاه الغرب في ظل توسيع الاحتلال مناطق عملياته لتشمل المناطق الوسطى برفح الفلسطينية.

وأوضح أن هذه الحركة تؤثر على حياة المواطنين الذين اضطروا لأخذ القليل من أمتعتهم والبدء في النزوح غربًا للبحث عن الأمن في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر، وقرار قوات الاحتلال بتوسيع العمليات في وسط رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التوسيع ليس مقتصرًا على وسط مدينة رفح الفلسطينية، إنما مستمر على كل محافظات قطاع غزة، وهناك استهدافات مستمرة في وسط القطاع.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من سكان شمال القطاع في جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون بالنزوح غربًا تجاه غرب غزة، وجيش الاحتلال يطلب من المدنيين الفلسطينيين بالنزوح إلى الملاجئ المعروفة، موضحًا أنه في قطاع غزة لا توجد ملاجئ للسكان الفلسطينيين، وإنما يقوم الاحتلال بتحديد بعض الأماكن ويدعي بأنها مناطق آمنة لينتقل إليها المدنيون.

القاهرة الإخبارية خان يونس رفح الفلسطينية المواصي النازحين

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