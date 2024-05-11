السبت 11 مايو 2024
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وزيرة خارجية سلوفينيا: سنواصل الضغط من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وزيرة خارجية سلوفينيا
وزيرة خارجية سلوفينيا

قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، إن بلادها ستواصل الضغط من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على نحو يحقق السلام في المنطقة.

وأضافت، اليوم السبت، في كلمته لها خلال زيارتها لمعبر رفح البري، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلادها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يحدث بقطاع غزة في ظل الوضع الإنساني المتردي والمجاعة التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء، داعية الجميع إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإتاحة وصول مزيد من المساعدات الإنسانية.

وأوضحت وزيرة خارجية سلوفينيا، أنه من المقلق للغاية أن تظل المعابر الحدودية مغلقة عدة أيام ما يزيد الوضع الإنساني في غزة سوءًا، قائلةً: "نبذل قصارى جهدنا لتقديم المساعدات الإنسانية والمادية وممتنون للجانب المصري لمساعدة مواطنينا في غزة على العودة إلى بلادنا".

وأدانت وزيرة خارجية سلوفينيا، العملية العسكرية في رفح الفلسطينية داعية إسرائيل إلى ضبط النفس وعدم تصعيد الوضع بالمنطقة بالنظر إلى كونها مسئولية تجاه المدنيين، فما يحدث يهدد حياتهم.

القاهرة الإخبارية سلوفينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية السلام المنطقة المساعدات الإنسانية الوضع الإنساني غزة

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