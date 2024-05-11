السبت 11 مايو 2024
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عائلات المحتجزين الإسرائيليين: يجب التوصل لصفقة لإعادة أبنائنا وليس لدينا وقت لإضاعته

جريدة الدستور

أعلنت عائلات المحتجزين الإسرائيليين عن عقد مؤتمر صحفي طارئ، مساء اليوم، أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين: إنه يجب التوصل لصفقة لإعادة أبنائنا، وليس لدينا وقت لإضاعته.

وقبل قليل، أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن وفاة المحتجز الإسرائيلي "نداف بوبلابيل" البالغ من العمر 51 عامًا، ويحمل الجنسية البريطانية، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الإسرائيلي مكان احتجازه قبل أكثر من شهر.

وأكدت فصائل المقاومة أن المحتجز الإسرائيلي استهدف طيران الاحتلال مكان احتجازه مع المحتجزة الإسرائيلية "جودي فانشتاين"، حيث تدهورت حالته الصحية ولقى مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية؛ بسبب تدمير المستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.
 

 

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