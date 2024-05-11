السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نار ورصاص حى.. قرية المغير فى الضفة مسرح لاشتباكات الاحتلال

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الاقتحامات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت مستمرة في منحنى تصاعدي في أنحاء متقاربة من الضفة الغربية في مدينة نابلس وقراها، تعرضت لاقتحامات، بالإضافة إلى قرية قوصين وبلدة عصيرة الشمالية، كانتا جزءا من هذا الاقتحام، لافتة إلى أن قرية المغير في الضفة الغربية كانت مسرح اشتباكات للاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت السلامين، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الاقتحام كان يشمل قنابل إنارة والغاز المسيل للدموع، موضحة أنه اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات أو إصابات في المكان.

وأوضحت أن بلدة بيت أمر شهدت اندلاع مواجهات عنيفة في المكان، موضحة أنه كان هناك عشرات الحالات الاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، واستهداف قوات الاحتلال هذه المنطقة.

وأشارت إلى أنه كانت هناك قوة من جيش الاحتلال في بلدة برية مخيم الجلزون، تغلق البوابة الرئيسية لمخيم الجلزون، موضحة أن هناك هجمات متتالية من قبل المستوطنين سواء من المزراعين بإحراق عدد من الأراضي في قرية مغير.

 

القاهرة الإخبارية الضفة الغربية نابلس الاحتلال قرية المغير الاقتحامات مواجهات اعتقالات إصابات

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