فصائل فلسطينية تعلن وفاة المحتجز الإسرائيلى "نداف بوبلابيل"

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن وفاة المحتجز الإسرائيلي "نداف بوبلابيل" البالغ من العمر 51 عامًا ويحمل الجنسية البريطانية متأثرًا بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الإسرائيلي مكان احتجازه قبل أكثر من شهر؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت فصائل المقاومة، أن المحتجز الإسرائيلي استهدف طيران الاحتلال مكان احتجازه مع المحتجزة الإسرائيلية "جودي فانشتاين"، حيث تدهورت حالته الصحية ولقى مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير المستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.