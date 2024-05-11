الاحتلال يؤكد نزوح نحو 300 ألف شخص من شرق رفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن نحو 300 ألف شخص نزحوا من شرق رفح الفلسطينية.

وفي سياق متصل، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات حية ترصد قصفًا عنيفًا شمال قطاع غزة، حيث تكثف قوات الاحتلال من قصفها المستمر على مناطق شمال ووسط القطاع، ومدينة رفح الفلسطينية.

اشتباكات بالأسلحة

وطلبت قوات الاحتلال من سكان المخيمات بشمال غزة بالإخلاء والنزوح لمدينة غزة في الوسط، وإخلاء عدد من الأحياء والمخيمات في رفح جنوب قطاع غزة.

وهناك قصف مدفعي وأصوات اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الخفيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، وقذائف مدفعية جاءت لتخفيف حدة الاشتباكات.