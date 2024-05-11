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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أكثر من 15 غارة جوية نفذها الاحتلال على بلدات جنوب لبنان خلال الساعات القليلة الماضية

غارات طيران الاحتلال
غارات طيران الاحتلال - آرشيفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن أكثر من 15 غارة جوية نفذها الاحتلال الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي سياق متصل، قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن التوترات لا تزال قائمة ومتصاعدة خلال الساعات الماضية بين "حزب الله" اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد شن قوات الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة على مدار الساعات الماضية.

وأضاف سنجاب، خلال مداخلته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن غارة إسرائيلية أدت لوفاة اثنين من المدنيين، وإصابة اثنين آخرين، وأيضًا سقوط عدد من عناصر "حزب الله".

7 عمليات كبرى

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت إلى أن "حزب الله" نفَّذ 7 عمليات كبرى، حيث استهدف مستعمرة كريات شمونة بعشرات الصواريخ، واستهداف عدد من المواقع العسكرية الأخرى بصواريخ الكاتيوشا.

ونوَّه بأن "حزب الله" أعلن عن تنفيذ 3 عمليات من الجنوب اللبناني، حيث استهدف مستعمرة المطلة التي تقع في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي بالجنوب اللبناني، وأيضًا استهدف مواقع راميا بأسلحة صاروخية وقذائف مدفعية.

الاحتلال جنوب لبنان غارة جوية القاهرة الإخبارية لبنان

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