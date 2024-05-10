الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ردود فعل السلطة الفلسطينية تجاه تصويت الأمم المتحدة لدعم العضوية الكاملة لفلسطين

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

كشفت ولاء السلامين، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من رام الله، ردود فعل السلطة الفلسطينية تجاه تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين.

وقالت السلامين، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، إن هذا انتصار لدى فلسطين بأن تكون هناك عدد من الدول وهي غالبية كاسحة قد صوتت لصالح فلسطين بأن تأخذ العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أن هذا القرار هو غير ملزم ولكنه يعني أن فلسطين قد استوفت جميع الشروط اللازمة لأن تكون في الأمم المتحدة وأن تضمن أحقية فلسطين وسيادة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 وأن تكون هناك دولة فلسطينية عاصمتها القدس نظرًا لأن الفيتو الأمريكي كان هو يقف بالمرصاد لأن تكون فلسطين لها أحقية بهذه العضوية.

وأوضحت أن دكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رحب بهذا القرار، كما أن وزارة الخارجية الفلسطينية قالت بأن هذا انتصار كبير لدولة فلسطين وأنها هي فعليًا استفوت جميع الشروط وغير مخالفة لأي شرط من الشروط بأن تكون هي أحقية بهذه العضوية، بجانب ترحيب حركة فتح للقرار.

وأكدت أن هناك العديد من الدول العربية الشقيقة كمصر والأردن وغيرها من الدول العربية التي رحبت بهذا القرار، موضحةً أن هذا يعني أن دولة فلسطين يجب أن تكون لها حق في تقرير المصير والسيادة الفلسطينية، ويجب أن تمنح وأن تكون هناك فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي الذي  يعمل الآن على تدمير الشعب الفلسطيني وخاصة الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ولا سيما العملية البرية البربرية التي يقوم بها ويشنها على أهلنا في قطاع غزة في مدينة رفح.

وأشارت إلى أن كل هذه الترحيبات هي مثيرة للاهتمام فعليًا ولكن يجب على الدوال العظمى التي تتحرك بإتجاه إما الفيتو الأمريكي أو حتى الامتناع عن التصويت كبريطانيا، مؤكدةً أنه آن الأوان لها أن تتقدم نحو خطوة إلى الأمام بأن يكون هناك تصويت لصالح فلسطين بمجلس الأمن وتكون هناك عضوية كاملة لدولة فلسطين.

 

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