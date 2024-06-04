عاجل| الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

كشف الإعلامى محمد الليثى عن آخر كواليس أزمة محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، داخل القلعة الحمراء، عقب تصريحاته ضد بعض زملائه بالفريق مؤخرًا بأحد البرامج التليفزيونية.

بسبب تصريحاته.. الأهلي يقرر تغريم أفشة مليون جنيه

وقال الليثى، خلال تقديمه برنامج "10 و10 مع محمد الليثي"، عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: "أفشة تسبب في أزمتين كبيرتين خلال اليومين الماضيين، فقد ظهر في أحد البرامج مساء أمس الأول، الأحد، كاشفًا عن أسرار وكواليس تحدث في غرفة ملابس الأهلي".

وأضاف الليثي: "أزمات أفشة لم تتوقف عند هذا الحد، بل رفض خوض التدريبات في (الجيم) أمس، وغادر النادي دون الالتزام بتعليمات مارسيل كولر".

وأكمل: "تصرفات صانع ألعاب المارد الأحمر جعلت المدرب السويسري مارسيل كولر، يشعر بنوع من الضيق الشديد تجاه اللاعب، بعد تصريحاته التليفزيونية، ليتم منعه من المشاركة في المران الجماعي أمس الإثنين".

وأشار الليثي إلى أن "كولر طلب من اللاعب خوض تدريبات في صالة الجيمانزوم عقابًا له، بسبب تصريحاته الأخيرة، لكن اللاعب لم يلتزم بتعليمات كولر، وغادر النادي دون خوض التدريبات بالجيم".

وأردف: "المدرب السويسري طلب من مدير الكرة خالد بيبو تغريم اللاعب بمبلغ مليون جنيه، بسبب الأزمتين الأخيرتين".

واختتم قائلًا: "تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة في ملف أفشة، خاصة وأن كولر مستاء للغاية من تصريحات اللاعب، ورد فعله أمس، ورفض المدير الفني فكرة العفو عن اللاعب وقرر تجميده لأجل غير مسمى".

من جانب آخر، عاد فريق الأهلي لاستئناف مرانه مجددًا أمس الإثنين، استعدادًا لمواجهة فاركو، يوم 14 يونيو المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر في دوري نايل.