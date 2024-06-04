الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

أفشة
أفشة

كشف الإعلامى محمد الليثى عن آخر كواليس أزمة محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، داخل القلعة الحمراء، عقب تصريحاته ضد بعض زملائه بالفريق مؤخرًا بأحد البرامج التليفزيونية.

بسبب تصريحاته.. الأهلي يقرر تغريم أفشة مليون جنيه 

وقال الليثى، خلال تقديمه برنامج "10 و10 مع محمد الليثي"، عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: "أفشة تسبب في أزمتين كبيرتين خلال اليومين الماضيين، فقد ظهر في أحد البرامج مساء أمس الأول، الأحد، كاشفًا عن أسرار وكواليس تحدث في غرفة ملابس الأهلي".

وأضاف الليثي: "أزمات أفشة لم تتوقف عند هذا الحد، بل رفض خوض التدريبات في (الجيم) أمس، وغادر النادي دون الالتزام بتعليمات مارسيل كولر".

وأكمل: "تصرفات صانع ألعاب المارد الأحمر جعلت المدرب السويسري مارسيل كولر، يشعر بنوع من الضيق الشديد تجاه اللاعب، بعد تصريحاته التليفزيونية، ليتم منعه من المشاركة في المران الجماعي أمس الإثنين".

وأشار الليثي إلى أن "كولر طلب من اللاعب خوض تدريبات في صالة الجيمانزوم عقابًا له، بسبب تصريحاته الأخيرة، لكن اللاعب لم يلتزم بتعليمات كولر، وغادر النادي دون خوض التدريبات بالجيم".

وأردف: "المدرب السويسري طلب من مدير الكرة خالد بيبو تغريم اللاعب بمبلغ مليون جنيه، بسبب الأزمتين الأخيرتين".

واختتم قائلًا: "تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة في ملف أفشة، خاصة وأن كولر مستاء للغاية من تصريحات اللاعب، ورد فعله أمس، ورفض المدير الفني فكرة العفو عن اللاعب وقرر تجميده لأجل غير مسمى".

من جانب آخر، عاد فريق الأهلي لاستئناف مرانه مجددًا أمس الإثنين، استعدادًا لمواجهة فاركو، يوم 14 يونيو المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر في دوري نايل.

الاهلى افشة كولر فاركو دوري نايل

مواد متعلقة

عم حارث يكشف كواليس مشادة أفشة وكولر فى الأهلى وتفاصيل جلسة بيبو

أفشة يكشف حقيقة إيقافه من قبل كولر بعد حديثه عن زملائه فى الأهلى

أفشة يحتفل بالتتويج الإفريقى مع والدته فى أرض زراعية (فيديو)

أفشة: الجيل الحالى يسطر تاريخًا مشرفًا مع الأهلى

الأكثر قراءة

عاجل| الأهلى يُغرّم أفشة مليون جنيه.. وكولر يرفض العفو عن اللاعب

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

إجراءات جديدة من الكهرباء بشأن خطة تخفيف الأحمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242